Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала, как примеряет одежду
Изначально Келли появилась в кадре в халатике, после чего осталась в одном свитере, а штаны не надевала. Девушка сразу же примерила ботфорты, а после этого собрала волосы в хвост. Гейл на камеру показала, что у нее есть еще и серьги, которые сразу надела. Образ звезда завершила стильной сумочкой на золотой цепи, а после этого ушла из кадра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Просто примеряю одежду", - написала красотка.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Приятно и игриво", "Очень красивая женщина", "Люблю это! Сапоги", "вау ... ты выглядишь потрясающе!", "Ооо, платье-джемпер шикарное", "Сегодняшний технический под", "Откуда ботинки?", "действительно заставляет вас выглядеть горячо на всем", "Хорошая работа! Обожаю наряд", "Если это так быстро, почему женщины так долго в ванной ?".
Мы писали, что известная модель Келли Гейл покорила видом в миниатюрном купальнике.
Келли была одета в маленький купальник красного цвета, который с трудом прикрывал самые интимные места. Было видно, что волосы и купальник Гейл немного влажные, а сочное тело уже успело обсохнуть на солнышке.
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