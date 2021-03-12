Яскрава і зухвала підопічна Потапа Андраде показала непристойний жест тіктокерам, в спокусливому вбранні

Як передає Politeka.net, у своєму TikTok Мішель Андраде розмістила зухвалий відеоролик, в якому постала в новому образі.

Мішель зробила незвичайну зачіску, зав'язавши дві гульки з боків, а кінчики залакувала і розставила в різні боки. Мішель Андраде нарядила прозорий боді чорного кольору і сіру куртку.

Дівчина покрутила камерою, показуючи свій образ, а в кінці показала непристойний жест, показавши палець, після чого подружка повторила жест і висунула язичок.

Молода виконавиця постала в новому образі під трек Pesetas - Rilеs.

"Як і обіцяла! Оціни від 1-10🔥", - написала дівчина.

Шанувальники тут же оцінили трек і образ Мішель, і написали безліч коментарів: "Ну, тчуть навіть без слів!", "Соточка!", "Крашиха!", "Бомба!", "Чітка!", "Приголомшуючий. Образ космічний!", "Краща, на мільйон!", "Мішель, ти красива, симпатична, приваблива, тобі - 999999999", "Афігенно"

Нещодавно Мішель вже проводила експерименти зі своєю зовнішністю. Задоволена Мішель сиділа в кріслі і терпляче чекала, коли майстер закінчить. Красуня, судячи з усього, оновила яскраво-рожевий колір декількох пасом. А також вона поклала локони на губи, ніби пишні вуса. Неслухняне волосся ніяк не хотіли залишатися на місці.

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