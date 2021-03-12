Популярна співачка Ані Лорак здивувала шанувальників новими фото - виглядає просто приголомшливо

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка будує успішну кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, деякий час тому розлучилася з чоловіком – турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Пара була разом близько 10 років, в цьому шлюбі у них народилася дочка Софія, яку співачка після розлучення забрала з собою в Росію.

Однак, нещодавно стало відомо, що після всіх зрад і скандального розлучення, ані і Мурат помирилися. Про відновлення відносин між парою заговорили після того, як вони разом з донькою з'явилися на світській вечірці. Шанувальники припустили, що артистка і бізнесмен пішли на примирення заради підростаючої дочки.

Нещодавно у своєму Instagram Лорак опублікувала милі фото, на яких просто сяє. Як припустили фанати, настрій зірки покращився поле того, як вона помирилася з колишнім чоловіком. На знімках ані позує в затишній кімнаті в сутінках, вона знімає себе сама. Перед камерою красуня з'явилася в стильному бежевому пальто оверсайз цікавого крою, яке приховало всі її принади. Тут у артистки довге пряме волосся, а на обличчі акуратний вечірній макіяж, вона мило посміхається, дивлячись в об'єктив.

У підписі до фотографій Лорак написала: "А який у вас сьогодні настрій: 1 або 2?". Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги фанатів зірки, її засипають компліментами, відзначаючи, як вона покращала. "Шикарна", "Настрій: очікування весни і тепла", "Красуня", "Неможливо відірватися від цієї сонячної посмішки, яка радує і зігріває серце. Посміхайтеся завжди", "Ваші фотографії покращують настрій, яка ви красуня", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадавши, 42-річна Ані Лорак вразила зухвалим образом у червоному: "Що ж мучите нас?".

Як повідомляла Politeka, 42-річна Ані Лорак щаслива і більше не самотня, фото ніжностей: "Мій захисник".

Також Politeka писала, Коханка ексчоловіка Ані Лорак пококетувала перед камерою в костюмі зайчика: Мурат не зміг встояти.