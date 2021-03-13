Популярна блогерша Анастасія Покрищук здивувала шанувальників кумедним відео своїх незвичайних танців

Як повідомляє Politeka.net, учасниця шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрищук не так давно зробила собі нову зовнішність – величезні вилиці, які визнали найбільшими у світі. Епатажна дівчина з накачаними губами і силіконовими грудьми стала популярною інста-блогеркою і тепер часто радує шанувальників своїми витівками.

Так, цього разу Настя виклала у своєму мікроблозі кумедне відео, на якому вона танцює. Дівчина відображена в залі, вона ритмічно рухається під звуки голосу за кадром, який підказує їй, що робити. На тренування Покрищук прийшла у вузьких блакитних лосинах і спортивному рожевому худі, а свій образ доповнила яскравими кросівками. Бузкове волосся "пацанки" зібрані в недбалий хвостик, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Анастасія написала: "Придумала знову невідому ху*ню в кінці". Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги фоловерів, Танці Дівчата почали активно обговорювати в коментарях до відео. "Шафл рівень Бог. Ти крута. Скоро будеш робити все легенько", "Не можу зрозуміти, але щось не те. Рухи ногами так, але не так стрибати всім тілом", "Насть, будь ласка, не блоч, обожнюю тебе, але, по-моєму, це не твоє. Чи то слуху немає, чи то почуття ритму. Що тренер каже?",- пишуть в коментарях.

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