Дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями, Лілія, підкорила красою
Красуня має чудовий вигляд, адже регулярно займається спортом, передає Politeka.net. Дівчина регулярно ділиться кадрами того, як тренується.
Цього разу Лілія опублікувала фото, на якому позує в довгій чорній майці з великим декольте. Легка тканина обтягнула бюст і підкреслила талію - чоловік просто везунчик.
Тонкі лосини обтягнули стрункі ніжки і пружні сідниці. Пружні форми вражали, видно, що заняття спортом не проходять даремно.
Лілія заплела волосся в тугу високу косу. З її вух стирчали навушники.
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"П'ятниця вечір. Тренування ніхто не відміняв", - підписала фото Лілія.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, красуню обсипали компліментами в особистому листуванні.
Раніше ми писали, що Лілія Яма і Влад Яма разом вже 13 років. Пара довгий час зустрічалася, потім одружилася і зараз виховує сина.
В одному з інтерв'ю Влад Яма розповів, що побачив дружину і закохався в неї з першого погляду. Обидва познайомилися у столичному нічному клубі.
- Я побачив Лілю і подумав, що вона занадто красива для мене, навіть не ризикнув підійти. Через два тижні у мене був ювілей, і ми відзначали його в тому ж клубі, - зізнався Влад Яма.
Там хореограф знову зустрів Лілю. Вони спілкувалися на танцполі до ранку. Потім вони поїхали на кальян. Далі Влад провів Лілю додому. На лавці біля під'їзду обидва вперше і поцілувалися.
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