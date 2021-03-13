Співачка і комік, Алла Пугачова і Максим Галкін відповідно, виховують двох прекрасних дітей, які вже користуються популярністю

Малюки Гаррі і Ліза народилися у 2013 році, пише Politeka.net. Попри такий юний вік діти встигли завоювати величезну популярність в мережі, і у них навіть з'явилися шанувальники.

Так в одній з груп, присвячених молодшій дочці Пугачової опублікували відео, де вона позує разом з братом. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Дівчинка вбралася в білосніжну сукню, яку злегка розвіював вітер. Волосся у крихітки було розпущене, вона трохи посміхалася.

Гаррі позував в красивому костюмі, сидячи на високій коробці. Хлопчик широко посміхався.

Кадри були зроблені під час красивої фотозйомки.

"Які вонииии😍 😍", - написали автори поста.

За дві години публікація зібрала понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Як вам вдається в умовах багатства і розкоші ростити таких прекрасних. нерозбещених дітей? Браво, Алла і Макс!", "Лізо і Гаріку ви просто краса ❤️❤️", "я так люблю їх, краса", " Прям діти-діти🎀 🎉 🥰 вони такі кумедні, виховані, дружні 🙋 ♂ ️ ️ ️ милуюся ними🎈 🎶 👍", " Господь послав Аллі і Максиму таких красивих дітей! А батьки добре виховують!Молодці всі!", "Лізочко, ти така милашка😍❤️", " сама досконалість! 👏 👏 ❤ ️ ", "Єлизавета, як рибка у воді. Вільна. Розкута. Гаррік, як хлопчик - стриманий. Краса", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що талановиті діти Пугачової і Галкіна порадували тата, отримавши незвичайні подарунки: «у Лізи скромніше...».

Як повідомляла Politeka, Максим Галкін у підстрелених штанях влаштував перед 71-річною Пугачовою сеанс зваблювання: "Бог...".

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