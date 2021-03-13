Співачка і комік, Алла Пугачова і Максим Галкін відповідно, виховують двох прекрасних дітей, які вже користуються популярністю
Малюки Гаррі і Ліза народилися у 2013 році, пише Politeka.net. Попри такий юний вік діти встигли завоювати величезну популярність в мережі, і у них навіть з'явилися шанувальники.
Так в одній з груп, присвячених молодшій дочці Пугачової опублікували відео, де вона позує разом з братом. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Дівчинка вбралася в білосніжну сукню, яку злегка розвіював вітер. Волосся у крихітки було розпущене, вона трохи посміхалася.
Гаррі позував в красивому костюмі, сидячи на високій коробці. Хлопчик широко посміхався.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Щаслива Кароль змусила глядачів пищати від захвату, розкривши свій секрет: "У мене буде..."
Винник без прикрас показав, що насправді діється на зйомках "Маски": "А Данилко вже давно у..."
Пошуки 7-річної дівчинки на Херсонщині закінчилися трагічно: "Тіло виявили в..."
Неприємна НП на концерті Тіни Кароль, співачка не змогла стримати емоцій: "Ви думаєте, їм зійде це з рук?"
Кадри були зроблені під час красивої фотозйомки.
"Які вонииии😍 😍", - написали автори поста.
За дві години публікація зібрала понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Як вам вдається в умовах багатства і розкоші ростити таких прекрасних. нерозбещених дітей? Браво, Алла і Макс!", "Лізо і Гаріку ви просто краса ❤️❤️", "я так люблю їх, краса", " Прям діти-діти🎀 🎉 🥰 вони такі кумедні, виховані, дружні 🙋 ♂ ️ ️ ️ милуюся ними🎈 🎶 👍", " Господь послав Аллі і Максиму таких красивих дітей! А батьки добре виховують!Молодці всі!", "Лізочко, ти така милашка😍❤️", " сама досконалість! 👏 👏 ❤ ️ ", "Єлизавета, як рибка у воді. Вільна. Розкута. Гаррік, як хлопчик - стриманий. Краса", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що талановиті діти Пугачової і Галкіна порадували тата, отримавши незвичайні подарунки: «у Лізи скромніше...».
Як повідомляла Politeka, Максим Галкін у підстрелених штанях влаштував перед 71-річною Пугачовою сеанс зваблювання: "Бог...".
Також Politeka писала, що Пугачова втекла від Максима Галкіна на мороз і розбурхала зухвалим виглядом: "всім приклад!".