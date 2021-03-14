Українська співачка, екссолістка популярної групи ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос підкорила пристрасним образом

Як передає Politeka.net, у своєму сторіс в Instagram Санта розмістила пристрасне фото в чуттєвому образі.

У кадрі, Санта закинула руки за голову, повернувшись до фотографа, обдарувавши глядача пристрасним поглядом.

Санта одягнена в концертний костюм з паєтками, який додає іскри образу. Чуттєва, жіночна співачка і модель зачаровує з перших миттєвостей, погляд приковує увагою і відвертою пристрастю.

Фото зроблене київськими фотографами Vicoolya & Saida, які розмістили свої роботи в Інстаграм.

Санта на роботах майстрів вийшла дуже ніжною і соковитою, заворожуюче прекрасною.

Напевно в дірект до співачки прийшла величезна кількість повідомлень оспівують красу дівчини. Ми цього знати не можемо, адже сторіс публічно коментувати неможливо.

Зате на сторінці фотографів, які розмістили фото безліч компліментів. Цінителі мистецтва пишуть:

"Санта прекрасна😍 😍 😍, а фото просто шедевр👍", "Дуже красиво, прям заворожуюче", "вона неймовірна і Ваші роботи, як завжди-шедеври!👌 😍 ", "Дуже красиво виглядають чорно-білі🔥", "обожнюю Вашу творчість 🔥 🔥 🔥 🔥 моє улюблене фото", "Смачна❤️", "Яка вона шикарна", "😍я в захваті😍 😍 😍", "очманіти, неймовірна краса!!!🔥 ", "Одні зітхання ❤️ ух, ох, ах😍 😍 😍 🍓", прокоментувала Анастасія Кумейко відома під псевдо Dj NANA.

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