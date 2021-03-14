Украинская певица, экссолистка популярной группы ВИА Гра и победительница "Танців з зірками", Санта Димопулос покорила страстным образом

Как передает Politeka.net, в своем сторис в Инстаграм Санта разместила страстное фото в чувственном образе.

В кадре Санта запрокинула руки за голову, повернувшись к фотографу, одарив зрителя страстным взглядом.

Санта одета в концертный костюм с пайетками, который добавляет искры образу. Чувственная, женственная певица и модель очаровывает с первых мгновений, взгляд приковывает вниманием и откровенной страстью.

Фото сделано киевскими фотографами Vicoolya & Saida, которые разместили свои работы в Инстагарм.

Санта на работах мастеров вышла очень нежной и сочной, завораживающе прекрасной.

Наверняка в директ к певице пришло огромное количество сообщений воспевающих красоту девушки. Мы этого знать не можем, ведь сторис публично комментировать невозможно.

Зато на странице фотографов, разместивших фото, есть и другие снимки Санты, а также множество комплиментов. Ценители пишут:

"Санта прекрасна😍😍😍 А фото просто шедевр👍", "Очень красиво, прям завораживающе", "Вона неймовірна і Ваші роботи, як завжди -шедеври!👌😍", "Очень красиво смотрятся черно-белые🔥", "Обожаю ваше творчество 🔥🔥🔥🔥мое любимое фото", "Вкусная❤️", "Какая она шикарная", "😍Я в восторге 😍😍😍", "Обалдеть, невероятная красота!!!🔥", "Одни вздохи ❤️ ух, ох, ах 😍😍😍🍓", прокомментировала Анастасия Кумейко известная под псевдо DJ Nana.

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