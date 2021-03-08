Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками», Санта Димопулос, продемонстрировала шикарные формы в красном купальнике

Известная артистка впечатляет красотой в разных образах, сообщает Politeka.net. Фигура артистки просто идеальна, ведь после родов ей удалось избавиться от лишних килограммов.

Таким упругим телом - грех не похвастаться. В этот раз артистка решила показать, как выглядит в купальнике. Санта разместила снимок, сделанный на берегу. Она легла на чистейший песок, в это время ее накрыла легкая волна.

Красотка закрыла глаза и улыбнулась, наслаждаясь погодой.

Димопулос распустила длинные мокрые волосы, немного испачкавшись в песке.

В посте звезда поздравила женщин с 8 Марта.

"…Хочу сегодня обнять каждую девочку", - написала артистка.

В посте звезда пожелала быть сильными, наряжаться, есть сладкое и не полнеть, ничем не болеть, быть свободной в выборе, получать цветы без повода, любить себя и другое.

"С нашим днем, малышки! ❤️", - окончила звезда.

За полчаса пост собрал более 4000 лайков и много комментариев:

"Это лучшее поздравление! 😊👍🏻❤️🌸", "Мега крутое поздравление💋💋💋с 8 марта, Санточка🌷💋🥂", "С 8 марта! Какие золотые слова ❤️

🌷🌷🌷", "Спасибо большое и Вас с праздником🔥😍", "С праздником, Санта ❤️❤️", "Да будет так🙌Благодарю ❤️", "Как красиво. С праздником!🤗💐", "Ну какая ты аппетитная 😍🔥", "Лучший пост! Спасибо ♥️С праздником, прекрасная, Санта! ♥️☀️🌷", "В самое сердце".

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