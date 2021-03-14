Королева поводилася не так, як очікувалося

Британський принц Гаррі разом з дружиною, колишньою актрисою, Меган Маркл, дали інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі: як відреагувала королева Єлизавета II

У своєму інтерв'ю Гаррі й Меган просто "вилили душу". Пара розкрила багато заборонених тем, в тому числі згадала, як одного з членів сім'ї особливо цікавив колір шкіри її сина, Арчі.

Прес-служба Палацу повідомила, що буде розбиратися з фактом расизму, а принц Вільям і зовсім заявив, що в королівській родині немає людей, які зневажають людей через расові ознаки.

Про реакцію королеви невідомо. За інформацією ЗМІ, вона і зовсім відмовилася дивитися інтерв'ю.

Після скандальних висловлювань молодшого онука і його дружини Єлизавета продовжує займатися своєю роботою, ніби нічого не було, написав Daily Express.

Так, бабуся Гаррі вперше після скандалу взяла участь в онлайн-заході на честь британського тижня науки, в якому взяли участь також вчені й школярі.

94-річна монархиня була в гарному настрої. Вона згадала зустріч у 1961 році з першим у світі космонавтом Юрієм Гагаріним, а на питання, яким він був - відповіла коротко: «Російським», викликавши сміх учасників зустрічі.

Монархиня згадала, що Гагарін не говорив англійською, але познайомитися з ним було цікаво.

🌙 Her Majesty recalls meeting the first human to travel into space, Russian cosmonaut Yuri Gagarin, in 1961.



Dr Maggie Aderin-Pocock, who hosted the Science Week session, told The Queen how Gagarin inspired her to pursue a career in space science. pic.twitter.com/IyX5H4wT5n — The Royal Family (@RoyalFamily) March 12, 2021

Доктор Меггі Адерін-Покок зазначила, що страшно бути першим, на що королева вимовила: "Ну так — і чи зможеш повернутися. Це дуже важливо".

Також Єлизавета подивилася фото і відео, зроблені під час місії на NASA на Марс, а також знімки метеорита, який нещодавно впав у британському графстві Глостершир.

"Я рада, що він ні в кого не потрапив», - зазначила Єлизавета.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі розлютили принца Вільяма, нові деталі: "не зміг стриматися".

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