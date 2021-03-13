Відома українська співачка MARUV (Анна Корсун), показала нові запальні кадри

На фото MARUV позувала в прозорому червоному вбранні, задерши ніжку вище голови, покладаючись на силу партнерів, які підтримували красуню. Дівчина не соромилася показати сідниці, які залишилися зовсім не прикриті. На іншому фото Анна вже віддавалася пестощів дівчат, закривши очі від задоволення. Зірка опублікувала ще кілька кадрів зі свого виступу, які максимально запалюють бажання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі всій моїй команді за цей кліп. Для мене ця робота як витвір мистецтва", - написала зірка під кадрами.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краса то яка, кліп шикарний, чистий витвір мистецтва"," Боже Анюта як ти божественно виглядаєш"," все ідеально"," Кращий кліп","Прекрасна хореографія, дуже талановитий танцювальний колектив і ти, Марув, чудовий артист", "Lady Gaga України".

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На фото MARUV продемонструвала новий комплект зі своєї колекції. Наряд являє собою обтягуючий топ і легінси коричневого кольору. При цьому, рукава і штанини комплекту виглядають напівпрозорими, а високі вирізи на стегнах і вставки під сідницями надають поряд нотку пікантності.

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