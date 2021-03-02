Известная певица Анна Корсун (MARUV) показала смелую фотосессию

На кадрах Анна показалась в латексном плаще, сапогах, топике, а в руках держала плеть. Девушка присняла наряд, позируя перед фотографом. Корсун гладила себя плетью, легко шлепала и оголяла части тела, демонстрируя свою дерзость. Кадры вышли зажигательными и очень пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 24 тысяч раз и написали комментарии:

"Шикарная госпожа, икона стиля", "Безупречная", "марув делает сама себе эдиты", "слишком горячо", "Белье шикарное. Ты в ней богиня. Люблю тебя. Лучшая", "Взрыв мозга", "Люблю очень сильно", "Когда думаешь, что большей жаришки быть не может... Марув: выпускает коллекцию нижнего белья", "Это Надежда Мейхер?", "Вот это я понимаю огонь! Леди Гага отдыхает)", "Гламурная, шикарная, идеальная пусть хейтеры завидуют и тихо поливают слезы".

Мы писали, что скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала, как готовятся ее эпатажные хореографические постановки.

Анна была одета в обтягивающий комбинезон и ботинки на невероятно высоком каблуке. Обычно такую обувь носят танцовщицы в ночных клубах. Вместе с MARUV в таком же костюме позировала эффектная блондинка.

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