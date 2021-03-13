Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун), показала новые зажигательные кадры

На фото MARUV позировала в прозрачном красном наряде, задрав ножку выше головы, полагаясь на силу партнеров, которые поддерживали красотку. Девушка не стеснялась показать ягодицы, которые остались совсем не прикрыты. На другом фото Анна уже предавалась ласкам девушек, закрыв глаза от удовольствия. Звезда опубликовала еще несколько кадров из своего выступления, которые максимально зажигают желание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо всей моей команде за этот клип. Для меня эта работа как произведение искусства", - написала звезда под кадрами.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красота то какая, клип шикарный, чистое произведение искусства", "Боже Анюта как ты божественно выглядишь", "Все идеально", "Лучший клип", "Прекрасная хореография, очень талантливый танцевальный коллектив и ты, Марув, великолепный артист", "Lady Gaga Украины".

Мы писали, что скандальная украинская певица MARUV показала фигуру в соблазнительном наряде.

На фото MARUV продемонстрировала новый комплект из своей коллекции. Наряд представляет собой обтягивающий топ и леггинсы коричневого цвета. При этом, рукава и штанины комплекта выглядят полупрозрачными, а высокие вырезы на бедрах и вставки под ягодицами придают наряду нотку пикантности.

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