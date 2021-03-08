Известная певица MARUV показала себя, поздравив всех девушек с праздником

Анна Корсун, так зовут девушку, стояла перед камерой в наряде на веревочках. Волосы были у девушки вьерошенные, а образ певица дополнила ярким мейкапом. Артистка стояла близко к камере, снимая себя крупным планом. Анна поздравила девушек с праздников, пожелав им быть самыми классными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С 8 марта", - написала звезда под публикацией.

Фанаты посмотрели ролик более 40 тысяч раз и написали комплименты:

"Анечка с 8 марта красоточка. Счастья, здоровья и успехов. Ты самое дорогое что у нас есть", "Ты такая красотка!", "Боже, кака красота", "Какая ты красивая, с праздником", "Вот она натуральная красота!", "Какая красивая, цветёт цветочек с каждым днем", "Какая сладкая", "С праздником! Счастья и любви", "Самое лучшее эффектное видео Maruv в марте", "Спасибо, Кошечка))", "Какая же красивая".

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В новом видео на своей странице в Тикток MARUV снова предстала в образе уверенной в себе покорительницы женских сердец. Так, на видео певица сидит перед камерой в раскованном наряде.

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