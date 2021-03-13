Відома співачка і модель Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе на відпочинку

На фото Тетяна позувала в закритому купальнику, які залишив мокрі "булочки" зовсім відкритими. Дівчина доповнила образ стильними окулярами, а вигнулася біля кромки басейну біля океану. Модель залишила волосся розпущеним, хвалячись своєю природною красою. Біля Котової можна побачити квіти, пляшку шампанського і два келихи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Який твій улюблений день в кінці тижня: п'ятниця, субота або неділя ? Мій-той, в якому несуть шампанське в басейн", - написала Тетяна.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Субота", "неділя", "лялечка шикарна красуня", "неймовірно красиво", "ви виглядаєте сьогодні просто чудово", "ефектно виглядає", "мій улюблений день - це субота, в цей день можна добре відпочити".

Ми писали, що відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", влаштувала легку провокацію.

На фото Тетяна позувала без одягу і білизни, лежачи на ліжку в шовкових простирадлах. На голові у зірки можна побачити маску для сну білого кольору.

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