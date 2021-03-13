Известная певица и модель Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя на отдыхе

На фото Татьяна позировала в закрытом купальнике, которые оставил мокрые "булочки" совсем открытыми. Девушка дополнила образ стильными очками, а выгнулась у кромки бассейна у океана. Модель оставила волосы распущенными, хвастаясь своей естественной красотой. Возле Котовой можно увидеть цветы, бутылку шампанского и два бокала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какой твой любимый день в конце недели: пятница, суббота или воскресенье ? Мой - тот, в котором несут шампанское в бассейн", - написала Татьяна.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Суббота", "Воскресенье", "Куколка шикарная красавица", "Невероятно красиво", "Вы выглядите сегодня просто великолепно", "Эффектно смотрится", "Мой любимый день - это суббота, в этот день можно хорошо отдохнуть".

Мы писали, что известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", устроила легкую провокацию.

На фото Татьяна позировала без одежды и белья, лежа на кровати в шелковых простынях. На голове у звезды можно увидеть маску для сна белого цвета.

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