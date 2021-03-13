Поки колишній чоловік Ані Лорак добирався до Києва з перешкодами, вона розважала російського олігарха з оточення Путіна

Нещодавно в Москві пройшла вечірка, яку організував Філіп Кіркоров для співачки Наталія Гордієнко, відправиться підкорювати пісенний конкурс "Євробачення 2021" від Молдови. На світському заході побувала і давня подруга російського поп-короля Ані Лорак, причому на вечірку вона прийшла не одна, а з донькою, а в ході свята до співачки приєднався її колишній чоловік-зрадник Мурат Налчаджіоглу.

Фото і відео з вечірки, на яких Лорак щаслива поруч з донькою і колишнім чоловіком, облетіли соцмережі. Користувачі навіть заговорили про примирення артистки з колишнім коханим заради їх спільної дочки Софії. Однак, після заходу Мурат вирушив до Києва, де потрапив у халепу через негоду. Тим часом Лорак, судячи з фото і відео, часу даремно не втрачала і побувала на іншій вечірці, яка проходила на честь дня народження російського олігарха з оточення Путіна Михайла Гуцерієва.

Виявилося, що 9 березня російському мільярдерові і одному з найбагатших людей Росії Михайлу Сафарбековичу Гуцерієву виповнилося 63 роки. Привітати могутнього іменинника Лорак прийшла в облягаючому вечірній сукні чорного кольору, яке ідеально лягло по фігурі. Свій образ вона доповнила масивними сріблястими сережками і святковою укладанням, а на обличчі зірки яскравий вечірній макіяж. "З Днем народження, дорогий Михайло Сафарбекович", - підписала свою сторіс Лорак.

Нагадавши, 42-річна Ані Лорак вразила зухвалим образом у червоному: "Що ж мучите нас?".

Як повідомляла Politeka, 42-річна Ані Лорак щаслива і більше не самотня, фото ніжностей: "Мій захисник".

Також Politeka писала, Коханка ексчоловіка Ані Лорак пококетувала перед камерою в костюмі зайчика: Мурат не зміг встояти.