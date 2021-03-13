Як завжди, дуже ефектна

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала чарівні фото зі своєї прогулянки в турецькому Босфорі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Нікітюк у соцмережі.

Так, в акаунті Лесі з'явились фото, на яких вона позує на фоні моря.

"Розкішна морська прогулянка по Босфору! Повний кач", - написала вона.

На нових знімках Леся позує на фоні моря, вода якого вражає немовірно красивим блакитним кольором. На Лесі об'ємна в'язана кофта молочного кольору, довга блакитна сорочка та темні вузькі брюки. Також на телеведучій можна побачити сонцезахисні окуляри та великі сережки-кільця.

У коментарях телеведучу засипали компліментами та попросили і далі ділитись яскравими фото з відпочинку.

"Хюррем би вважала Лесю своєю конкуренткою номер 1)))", "Фотку з ногами обов'язково треба везти з Туреччини! Гарного відпочинку!", "Яка стильна", "Клас", "Як гарно", "Вау! А погодка там як? Спокійна?", "Дуже гарне фото, а кольори...", "Ви в "Орел і решку" повернулись?", "Леся, ти неймовірна!", "Розкажіть детальніше про відпочинок у Туреччині, також з родиною плануємо поїхати", "Яка гарна жінка", "Як завжди, на висоті", - пишуть у коментарях.

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