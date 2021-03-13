Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала, як розважається з дітьми

Зірка вже кілька років одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, повідомляє Politeka.net. Пара виховує двох дітей - Валерія (8 травня 2016 року народження) і Євдокію (29 червня 2017-го).

Відомо, що закохані почали будувати відносини з квітня 2015 року, після візиту Фреймут на могилу Габріель Шанель в Швейцарії.

А кілька годин тому зірка вирішила показати своїх маленьких дітей в одних з недавніх сторіс. На кадрах малюки малювали, а також ліпили з глини.

"У стилі Клода Моне", - підписала старання дітей Ольга.

Пізніше телеведуча позувала біля картин. Зірка ТБ постала в сірій кофті і штанях. Вона забрала волосся у високий хвіст і блиснула акуратними сережками у вухах.

Ольга посміхалася, дивлячись на картини дітей, видно, що їй сподобалася творчість. Красуня виглядала якоюсь умиротвореною.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут розповіла, як варто виховувати дітей.

"Будьте кругом безпеки для своєї дитини. Нехай всі навколо критикують ваше дитя - ви ж обійміть і вибачте", - розповіла вона одного разу.

Відомо, що крім двох маленьких дітей у Ольги є ще старша дочка, Злата.

В одному з інтерв'ю телеведуча розповіла, що Злата розуміє, довіряє і сама несе відповідальність за своє виховання.

"Для мене діти - це дорослі, нехай менше ростом",- поділилася зірка.

Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".

Як повідомляла Politeka, Фреймут приголомшила правдою, як починався її роман з чоловіком-продюсером: "проїжджала повз офіс і...".