Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала, як розважається з дітьми
Зірка вже кілька років одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, повідомляє Politeka.net. Пара виховує двох дітей - Валерія (8 травня 2016 року народження) і Євдокію (29 червня 2017-го).
Відомо, що закохані почали будувати відносини з квітня 2015 року, після візиту Фреймут на могилу Габріель Шанель в Швейцарії.
А кілька годин тому зірка вирішила показати своїх маленьких дітей в одних з недавніх сторіс. На кадрах малюки малювали, а також ліпили з глини.
"У стилі Клода Моне", - підписала старання дітей Ольга.
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Пізніше телеведуча позувала біля картин. Зірка ТБ постала в сірій кофті і штанях. Вона забрала волосся у високий хвіст і блиснула акуратними сережками у вухах.
Ольга посміхалася, дивлячись на картини дітей, видно, що їй сподобалася творчість. Красуня виглядала якоюсь умиротвореною.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Ольга Фреймут розповіла, як варто виховувати дітей.
"Будьте кругом безпеки для своєї дитини. Нехай всі навколо критикують ваше дитя - ви ж обійміть і вибачте", - розповіла вона одного разу.
Відомо, що крім двох маленьких дітей у Ольги є ще старша дочка, Злата.
В одному з інтерв'ю телеведуча розповіла, що Злата розуміє, довіряє і сама несе відповідальність за своє виховання.
"Для мене діти - це дорослі, нехай менше ростом",- поділилася зірка.
Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".
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