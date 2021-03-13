Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", влаштувала хвилину релаксу з подружкою

На кадрах Катерина здалася в боді. Поруч можна побачити іншу дівчину в поліцейській формі. "Страж порядку" присіла, розставивши ніжки, почавши активно плескати по оголених сідницях Нікітіної під пісню Насті Каменських. Дівчата сміялися і веселилися. Зірка волосся залишила розпущеним, а свою подругу обійняла за плечі. Кадри вийшли дуже запальними і пікантними, адже красуні вміють заводити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Альфа-самці увійшли в коменти", " картини потрібно малювати з Вас)))", "нормальний трицепс", "красуня", "Не, ну так", "Солодкий маленький тигреня!", "Просто чистий клас!", "Бог мій яка краса", "адже тепер сон мені не бачити", "Вау, ось це естетика", "Чмок, моє сонечко".

Повідомлялося, що популярна українська актриса Катерина Нікітіна показала свої таланти на пляжі.

Красуня показала свою неймовірну фігуру в купальнику, але особливу увагу шанувальників привернув шпагат зірки. Нікітіна позувала на пляжі і біля басейну, демонструючи чудеса розтяжки.

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