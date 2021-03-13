Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма порадував шанувальників підбіркою нових кумедних фото
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ями у соцмережі.
Так, в акаунті Ями з'явились фото, на яких він позує разом зі своїм сином та другом. При цьому всі вони доповнили свої образи доволі неочікуваним "аксесуаром" - трусами на голові.
При цьому сам Яма пожартував, що таким чином вони вирішили "протестувати" труси.
"Коли купили дитині труси, але спочатку вирішили протестувати!" - написав він.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Масштабна пожежа спалахнула в ТЦ, людей екстрено евакуюють: перші деталі і кадри НП
Кароль на тлі чуток про роман з Даном Баланом вперше з'явилася у "вагітній" сукні: "Ну нарешті..."
Леся Нікітюк отримала сумну звістку від лікаря, життя не буде колишнім: "У мене на животі..."
Поліція піднялася по тривозі на Київщині: безслідно зникли дві дівчинки, фото і прикмети
На всіх фото чоловіки і хлопчик лежать на ліжку з трусами на голові та кривляються на камеру.
Фоловери Ями оцінили почуття гумору хореографа та посмілись з кумедних знімків.
"Ржу, не можу", "Тестування пройшло успішно і смішно", "Клас", "Добре, що додумались так одягнути, а не інакше", "Прикольні труселя", "Справжні чоловіки", "Підійшли усім трьом", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що Яма поділився в себе в Instagram кадрами з лікарні, де розповідав, що операції не уникнути.
"Мені здалося, що все обійдеться, але МРТ показала зворотнє... таки розрив. Попереду операція. Але все буде добре, ще потанцюємо!", - ділився хореограф.
Нагадаємо, Суддя "Танців з зірками" Влад Яма осоромився в незвичайному амплуа:"Боязно, стрьомно...".
Як повідомляла Politeka, Розпарений Влад Яма з "Танців з зірками" в халаті показав Нічні забави з сином:" Ух, добре...".