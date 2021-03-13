Популярна блогерша Анастасія Покрищук знову голосно і нецензурно відповіла на питання від шанувальниці

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка і в минулому учасниця реаліті шоу" Від пацанки до панянки " Анастасія Покрищук, прославилася після того, як зробила собі величезні вилиці, силіконові груди і накачала губи. Дівчина за фахом психолог, так що час від часу відповідає на різні питання від фоловерів в Instagram. І робить вона це в своєму стилі – часто голосно, епатажно і з матюками.

Так, цього разу Насті поставили чергове "каверзне" питання, на яке вона відповіла як завжди – нецензурно. "Де знайти багатого мужика?",- запитали Покрищук. На це вона різко відповіла. "Давай подумаємо про інше трошки. Подумаємо по-іншому. Ти його знайдеш, і що? Ну побудеш багатою. Потім він знайде собі шл*ху молодшу, бл*ть. І буде їб*ти ту бл*ть. А ти підеш нах*й, розумієш? Бідна, гола і боса. І знайдеш наступного. А потім постарієш. І куди підеш?",- жорстко відповіла Анастасія.

У підписці до свого відео блогерка додала: "А ну? Багато хто тут зайнятий пошуками?". Шанувальники дівчини тут же кинулися коментувати її чергове матюкливе відео - хтось її підтримує, а хтось починає задавати інші питання.

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