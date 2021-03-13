Популярная блогерша Анастасия Покрищук снова громко и нецензурно ответила на вопрос от поклонницы

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша и в прошлом участница реалити шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрищук, прославилась после того, как сделала себе огромные скулы, силиконовую грудь и накачала губы. Девушка по специальности психолог, так что время от времени отвечает на разные вопросы от фолловеров в Instagram. И делает она это в своем стиле – зачастую громко, эпатажно и с матерными словами.

Так, в этот раз Насте задали очередной "каверзный" вопрос, на который она ответила как всегда – нецензурно. "Где найти богатого мужика?", - спросили Покрищук. На это она резко ответила. "Давай подумаем о другом немножко. Подумаем по-другому. Ты его найдешь, и что? Ну побудешь богатой. Потом он найдет себе шл*ху помоложе, бл*ть. И будет еб*ть ту бл*ть. А ты пойдешь нах*й, понимаешь? Бедная, голая и босая. И найдешь следующего. А потом состаришься. И куда пойдешь?", - жестко ответила Анастасия.

В подпсии к своему видео блогерша добавила: "А ну? Много кто тут занят поисками?". Поклонники девушки тут же кинулись комментировать ее очередное матерное видео – кто-то ее поддерживает, а кто-то начинает задавать другие вопросы.

Напомним, Звезда "Від пацанки до панянки" Покрищук удивила своим настоящим лицом: "Обалдеть, нормально же было".

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