Відома французька модель і актриса Тілан Блондо показала неймовірну красу топлес

На першому фото Тілан позувала крупним планом, натякаючи, що білизни на ній немає, як і іншого одягу. Дівчина заплела кілька кісок, а образ доповнила стильним мейкапом. На другому кадрі красуня вже лежала в білій майці, показуючи свою зовнішність. На останньому фото Блондо приміряла капелюшок, хвалячись природною красою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива жінка", "Богиня", "вау, дитинко", "всемогутня мила", "приголомшлива краса", "вічно красива", "прекрасна принцеса"," а чому так красиво"," Буквально ангел"," як ти така красива"," класична краса", " Ви прекрасні!!", "Найкрасивіше обличчя в світі", "Красиво, красиво, красиво", "така красива", "Тілан, Ти виглядаєш неймовірно приголомшливо", "як ти можеш бути такою красивою? Це божевілля".

Ми писали, що знаменита французька модель і актриса Тілан Блондо, яку в дитинстві прозвали найкрасивішою дівчинкою в світі, блиснула непристойним міні.

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, продемонструвавши модний весняний лук. Модель була одягнена в непристойно короткі шортики, які оголили її стрункі худенькі ніжки. Зверху Тілан накинула плащ, доповнивши образ маленькою чорною сумкою.

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