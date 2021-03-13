Знаменита українська співачка Ірина Білик розмістила загадковий кадр із закресленим обличчям, спантеличивши шанувальників

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram співачка розмістила фото, обличчя на якому заштрихувала мазком чорної фарби.

На фото Ірина постала в шикарному темно-синьому атласному вбранні, сидячи на кріслі на тлі Марса. Це кадр з кліпу, який кілька днів тому презентувала співачка, після тривалої перерви. В цілому пісня" Не стримуй погляд", українською мовою, сподобалася шанувальникам співачки, та й кліп в цілому створює космічний, пристрасний і навіть магічний образ, в якому Ірина звивається, жестикулює руками і навіть гладить своє тіло.

У новому пості Ірина написала: "все що незрозуміле і незвичайне, інтригуюче і тягне одночасно! А ви зрозуміли, про що ця пісня?",- поцікавилася співачка.

Шанувальникам сподобався образ Ірини, вони неодноразово коментували кадри кліпу, який переносить глядача в космос з крутяться планетами і зірками. Все мерехтить і переливається, наповнюється магією.

Варто сказати, що в кліпі Ірина використовувала "магічний" макіяж, створивши навколо очей також космічний ефект.

Шанувальники задумалися над темою пісні, деякі зізналися, що не зрозуміли про що пісня. А інші припустили, що пісня про нове кохання.

"Ні", " Про нову історію кохання❤️❤️❤️🙌", "🙌", "🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - відгукнулися шанувальники.

А ось і сам кліп, який представила 50-річна співачка:

Нагадаємо, що загадкова Білик у всьому чорному і з ланцюгами зібралася покинути Землю: "все можливо в цьому житті».

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