Співачка Злата Огнєвіч показала новий стильний образ в розкішній фотосесії

Як пише Politeka.net , Злата Огнєвіч давно будує кар'єру співачки в Україні. У свій час навіть ходили чутки про багатого покровителя, який просуває красуню, але артистка постійно спростовує подібне. Не забуває дівчина і показувати зворотний бік життя зірки в соціальній мережі Instagram.

Цього разу Огнєвіч позувала вовняному костюмі з шортами, а образ доповнила стильними гумовими чобітьми. Дівчина гуляла біля водойми, з'явившись на тлі лебедів. На кількох кадрах Злата показала себе з усіх боків, демонструючи стильний наряд.

"Давно хотіла собі саме такий вовняний костюмчик. Вважаю, це весняним must have, до того ж з трендовими гумовими чобітьми - дуже круто виглядає!",- написала дівчина.

Фанати відразу ж почали лайкати і коментувати публікацію співачки: "Вау", "Неймовірна", "Чудова", "Яка божественна дівчина, дуже красива", "Дуже красиве фото", "Злата, Ви сама чарівність в цьому костюмі!", "Шалено красива", "Красиво і ніжно!", "Злата, розмір чобіт точно твій?", "Які фото. Теплі, м'які кольори", "Божественна", "Ну дуже красива і ніжна", "Я якраз шукаю собі костюм. Дякувати. Як вчасно".

Нагадаємо, спокуслива Огнєвіч запаморочила голову в гіпюровому вбранні .

А ще Politeka писала, що Огнєвіч розкрила свою чуттєву сторону в розкішному вбранні з відкритою спиною .