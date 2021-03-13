Співачка Злата Огнєвіч показала новий стильний образ в розкішній фотосесії
Як пише Politeka.net, Злата Огнєвіч давно будує кар'єру співачки в Україні. У свій час навіть ходили чутки про багатого покровителя, який просуває красуню, але артистка постійно спростовує подібне. Не забуває дівчина і показувати зворотний бік життя зірки в соціальній мережі Instagram.
Цього разу Огнєвіч позувала вовняному костюмі з шортами, а образ доповнила стильними гумовими чобітьми. Дівчина гуляла біля водойми, з'явившись на тлі лебедів. На кількох кадрах Злата показала себе з усіх боків, демонструючи стильний наряд.
"Давно хотіла собі саме такий вовняний костюмчик. Вважаю, це весняним must have, до того ж з трендовими гумовими чобітьми - дуже круто виглядає!",- написала дівчина.
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Фанати відразу ж почали лайкати і коментувати публікацію співачки: "Вау", "Неймовірна", "Чудова", "Яка божественна дівчина, дуже красива", "Дуже красиве фото", "Злата, Ви сама чарівність в цьому костюмі!", "Шалено красива", "Красиво і ніжно!", "Злата, розмір чобіт точно твій?", "Які фото. Теплі, м'які кольори", "Божественна", "Ну дуже красива і ніжна", "Я якраз шукаю собі костюм. Дякувати. Як вчасно".
Нагадаємо, спокуслива Огнєвіч запаморочила голову в гіпюровому вбранні.
А ще Politeka писала, що Огнєвіч розкрила свою чуттєву сторону в розкішному вбранні з відкритою спиною.
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Огнєвіч залізла у ванну, влаштувавши сеанс спокуси.