Співак Макс Барських віртуозно розбередив жіночі серця, з'явившись на сцені в незвичайному амплуа
Як передає Politeka.net, 31-річний артист опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показав найяскравіші моменти з виступу в шоу "Маска".
Так, Барських ховався в обтягуючому костюмі Вовка, що відливав сріблом. За його словами, ця роль була для нього нетиповою, але за нові відчуття співак вдячний.
"Спасибі команді гіпершоу @maskaukrainetv за можливість перевтілитися в зухвалого вовка ⚡️ Круто вжитися в нетипову для себе роль і відчути свого героя, особливо, коли через маску нічого не видно і потрібно імпровізувати, відчувати своє тіло! Хто зі мною давно, знають мій кавер на пісню легендарної групи @muse-Supermassive Black Hole, мені було приємно вперше виконати його зі сцени", - поділився Макс.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Розкрився конфлікт норовливої Могилевської з дизайнером Тіни Кароль і Лободи: "Хочу зробити заяву..."
Щаслива Кароль змусила глядачів пищати від захвату, розкривши свій секрет: "У мене буде..."
Трагічно загинув відомий актор-красень, був у розквіті сил: "За ним сумуватиме кожен..."
Винник без прикрас показав, що насправді діється на зйомках "Маски": "А Данилко вже давно у..."
Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене. Варто зазначити, багато фанатів артиста з легкістю впізнали свого кумира - за його рухами тіла і, як не дивно, туфлями.
"Та що б ти не співав - не впізнати неможливо)))"
"Максим, це було круто😍 я відразу тебе впізнав) ти найкращий!🔥"
"Це був найчарівніший і сексуальний вовк у світі.😍🔥"
"Досить було подивитися на взуття)))) Макс ти супер!!!❤️"
"Дізнатися було легко, Ти просто був собою🤩 Мачо в блискучих штанях✨"
"Тебе неможливо не впізнати! Найсексуальніший вовк🐺"
"Я впізнала коли побачила рекламу, твою пластику не заховати🔥"
"На це можна дивитися вічно 😍 🔥 "
Нагадаємо, гарячий Макс Барських на прогулянці вразив зовнішнім виглядом в повсякденному житті:"Сильно хочеться".
Також Politeka писала, щасливий Макс Барських з малятком на руках викликав переполох: "красива сім'я".