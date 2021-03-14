"На це можна дивитися вічно"

Співак Макс Барських віртуозно розбередив жіночі серця, з'явившись на сцені в незвичайному амплуа

Як передає Politeka.net, 31-річний артист опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показав найяскравіші моменти з виступу в шоу "Маска".

Так, Барських ховався в обтягуючому костюмі Вовка, що відливав сріблом. За його словами, ця роль була для нього нетиповою, але за нові відчуття співак вдячний.

"Спасибі команді гіпершоу @maskaukrainetv за можливість перевтілитися в зухвалого вовка ⚡️ Круто вжитися в нетипову для себе роль і відчути свого героя, особливо, коли через маску нічого не видно і потрібно імпровізувати, відчувати своє тіло! Хто зі мною давно, знають мій кавер на пісню легендарної групи @muse-Supermassive Black Hole, мені було приємно вперше виконати його зі сцени", - поділився Макс.

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене. Варто зазначити, багато фанатів артиста з легкістю впізнали свого кумира - за його рухами тіла і, як не дивно, туфлями.

"Та що б ти не співав - не впізнати неможливо)))"

"Максим, це було круто😍 я відразу тебе впізнав) ти найкращий!🔥"

"Це був найчарівніший і сексуальний вовк у світі.😍🔥"

"Досить було подивитися на взуття)))) Макс ти супер!!!❤️"

"Дізнатися було легко, Ти просто був собою🤩 Мачо в блискучих штанях✨"

"Тебе неможливо не впізнати! Найсексуальніший вовк🐺"

"Я впізнала коли побачила рекламу, твою пластику не заховати🔥"

"На це можна дивитися вічно 😍 🔥 "

Нагадаємо, гарячий Макс Барських на прогулянці вразив зовнішнім виглядом в повсякденному житті:"Сильно хочеться".

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