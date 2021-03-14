"На это можно смотреть вечно"

Певец Макс Барских виртуозно разбередил женские сердца, появившись на сцене в необычном амплуа

Как передает Politeka.net, 31-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показал самые яркие моменты из выступления в шоу "Маска".

Так, Барских прятался в обтягивающем костюме Волка, отливающем серебром. По его словам, эта роль была для него нетипичной, но за новые ощущения певец благодарен.

"Спасибо команде гипершоу @maskaukrainetv за возможность перевоплотиться в дерзкого волка ⚡️ Круто вжиться в нетипичную для себя роль и прочувствовать своего героя, особенно, когда из-за маски ничего не видно и нужно импровизировать, чувствовать свое тело! Кто со мной давно, знают мой кавер на песню легендарной группы @muse - Supermassive Black Hole, мне было приятно впервые исполнить его со сцены", - поделился Макс.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, многие фанаты артиста с легкостью узнали своего кумира - по его телодвижениям и, как ни странно, туфлям.

"Да что б ты ни пел - не узнать невозможно)))"

"Максим, это было круто😍 я сразу тебя узнал) ты лучший!🔥"

"Это был самый обаятельный и сексуальный волк в мире.😍🔥"

"Достаточно было посмотреть на обувь)))) Макс ты супер!!!❤️"

"Узнать было легко, ты просто был собой🤩 Мачо в блестящих штанах✨"

"Тебя невозможно не узнать! Самый сексуальный волк🐺"

"Я узнала когда увидела рекламу, твою пластику не спрятать🔥"

"На это можно смотреть вечно😍🔥"

Напомним, горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно хочется".

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