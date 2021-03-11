Исполнитель Макс Барских удивил поклонников необычным видео со своей хореографической репетиции

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Макс Барских, который недавно показал поклонникам свою очаровательную маму, в этот раз порадовал публику необычным видео. В своем Instagram горячий красавчик выложил ролик, которым показал, как проходят у него репетиции по хореографии. Надо сказать, что выглядят танцы Макса и его коллеги весьма горячо и откровенно, хотя они почти не прикасаются друг к другу.

Ролик был снят в просторном светлом зале. Сначала можно увидеть, как тренер показывает Максу движения, которые надо повторить с партнершей. К слову, девушка на видео – певица zivert, с которой артист записал дуэтную композицию. Похоже, парочка готовится представить зрителям клип или танцевальную постановку. Перед камерой Барских появился в простых джинсах и черной футболке, а вот его коллега – в белых спортивных брюках и коротеньком светлом топике.

В подписи к своей публикации Макс написал: "Первая репетиция новой хореографии, это всегда особый треш-кайф. Нужно укротить ноги, руки и перестать думать, только чувствовать друг друга... 19.03 вы увидите, что у нас с @_zivert получилось в итоге! #BESTSELLER". Поклонники в восторге от нового видео Барских, его и девушку засыпают комплиментами в комментариях к публикации.

Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно уже хочется".

Как сообщала Politeka, Счастливый Макс Барских, обнимающий невесту, ошеломил кадрами со свадьбы: "Какая же Рита красотка".

Также Politeka писала, Счастливый Макс Барских с малышкой на руках вызвал переполох: "Красивая семья".