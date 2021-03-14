Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, показала свіжий образ

На фото Надія позувала в латексній куртці, під якою можна побачити квіткове плаття з розрізом до стегна, під яким виднілися панчохи. Мейхер доповнила образ берцями і стильною зачіскою, а для ефектності підняла одну руку над собою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню без компліментів не залишають:

"Неймовірна", " нереальна Красуня і талант у всьому!!!", "Яка гарна Надія і яка дивна Музичка"," Грановська виділяє спокусу"," рівних надії явно немає", " красуня! Обожнюю вас і вашу творчість!!!!", "Чоловік не ревнує", " найчуттєвіша, найкрасивіша, сама жіночна... Ти і є танго, нехай і кажуть, що воно істерично! Але ти жінка з величезної літери... Ти неймовірна".

Ми писали, що екс-солістка "ВІА Гри", співачка Надія Мейхер з'явилася в романтичному образі.

Так, брюнетка опублікувала знімок, представивши в ніжному романтичному образі. Надя зробила зачіску з акуратними локонами і прикрасила голову сухими квітами. Різні прикраси завершили її образ. Також Мейхер зробила макіяж з акцентом на гарний погляд.

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