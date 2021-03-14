Відома співачка Ані Лорак показала, як виступила на останньому концерті закордоном

Ані Лорак є активним користувачем мережі, тому часто ділиться в Instagram різними фото і відео, а також демонструє кадри з особистого життя. Зокрема, це стосується лише її дочки або роботи.

Що ж стосується любові і відносин, Кароліна старанно все приховує після скандального розлучення. Кілька днів тому стало відомо, що артистка вирушила на відпочинок в Стамбул, на батьківщину колишнього чоловіка Мурата.

Також після цього Кароліна показала себе в золотій сукні з бус з бахромою, в якому виступала на концерті кілька годин тому. Схоже, вона добре провела час.

"Мрій про мене", - написала вона на кадрах.

Як можна помітити на кадрах, в порівнянні з попередніми виступами, Кароліна і правда схудла, проте, повністю приховати свою талію їй не вдалося. Через нагромадження бус на костюмі, створюється враження невдалого ракурсу на виступі Лорак.

Любляча мати завжди знаходить час, щоб провести час з донькою. Так, на одних з останніх кадрів в Instagram артистка опублікувала як проводить час з дитиною.

"Завжди мріяла мати кращу подружку, яка буде у всьому мене підтримувати! Солодкі хвилини щастя☺️", - написала Лорак.

Фанати відразу відповіли: "які милі фотографії..🥰 Найміцніша в світі любов❤️"," красуні", " Подружки🥰 які ж красиві і щасливі разом!!!", "Найвідданіший фанат схвалює👏 😍", "це і є найбільше щастя!", "Здорово, коли у батьків з дітьми такі теплі і близькі стосунки", " дуже красива донечка у Вас , так само як і мама!", "Такі милі, такі солодкі найкрасивіші 💕", - написали користувачі Мережі.

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