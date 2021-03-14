Известная певица Ани Лорак показала, как выступила на последнем концерте заграницей

Ани Лорак является активным пользователем сети, поэтому часто делится в Инстаграм различными фото и видео, а также демонстрирует кадры из личной жизни. В частности, это касается лишь ее дочери или работы.

Что же касается любви и отношений, Каролина старательно все скрывает после скандального развода. Несколько дней назад стало известно, что артистка отправилась на отдых в Стамбул, на родину бывшего мужа Мурата.

Также после этого Каролина показала себя в золотом платье из бус с бахромой, в котором выступала на концерте несколько часов назад. Похоже, она хорошо провела время.

"Мечтай обо мне", - написала она на кадрах.

Как можно заметить на кадрах, в сравнении с предыдущими выступлениями, Каролина и правда похудела, тем не менее, полностью скрыть свою талию ей не удалось. Из-за нагромождения бус на костюме, создается впечатление неудачного ракурса на выступлении Лорак.

Любящая мать всегда находит время, чтобы провести время с дочкой. Так, на одних из последних кадров в Инстаграм артистка опубликовала как проводит время с ребенком.

"Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать! Сладкие минуты счастья❣️", - написала Лорак.

Фанаты сразу ответили: "Какие милые фотографии..🥰 Самая крепкая в мире любовь❤️", "Красавицы", "Подружки🥰 Какие же красивые и счастливые вместе!!!", "Самый преданный фанат одобряет 👏😍", "Это и есть самое большое счастье!", "Здорово, когда у родителей с детьми такие тёплые и близкие отношения", "Очень красивая доченька у Вас , так же как и мама!", "Такие милые, такие сладкие Самые красивые 💕", - написали пользователи сети.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

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