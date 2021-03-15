Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, поділилася спекотним фото з одним букетом квітів

Для колишньої учасниці колективу "Nikita" Анастасії Кумейко провокаційні фотосесії не є чимось ганебним, адже красуня багато працює над собою, завжди балує шанувальників кадрами зі спортзалу, де вражає жаркими шпагатами в стилі Волочкової. Фігура співачки є предметом заздрості для багатьох дівчат, а сама артистка не бажає її приховувати.

Цей раз не став винятком: 34-річна зірка, яка нині виступає під псевдонімом DJ NANA, вирішила показати чуттєвий кадр у весняному і ніжному образі. Так, співачка прикрилася одним букетом яскравих кольорів. Причому зробила це зірка без ліфчика, залишивши місце для уяви.

Настільки пікантний кадр з демонстрацією вигинів без зайвої відвертості порадував фанатів, адже у артистки сьогодні особливе свято:

"1 хвилина назад😮 а стільки радості; яка... пристрасна ніжність!; З днем народження, Краса🎉 💐 🥳; Красивий букет у всіх своїх проявах і сенсах!😉 🔥 ; Вітаю👏; з Днем Народження!!!!!! Ти красуня ! Обожнюю тебе!!; Нехай життя буде наповнена яскравими і красивими фарбами!Будь завжди щасливою".

Також Кумейко здалася в білому костюмі, який виявився повністю прозорим. Під ним можна побачити трусики на мотузочках, а бюст Анастасія вирішила прикрити рукою.

Дівчина стояла перед дзеркалом з лампами і знімала себе на телефон. Красуня волосся зібрала назад, хвалячись бездоганною фігурою.

"Сезон стратосфери відкритий", - написала Анастасія під фотографією.

Нагадавши, екс-Nikita Кумейко блиснула своїми бездоганними вигинами, забравшись на стіл

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