Актриса та телеведуча Лілія Ребрик розговорилася про те, як перенесла коронавірус

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка телеекранів опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, розповівши деталі про захворювання та лікування.

На студійному кадрі Лілія постала в романтичному образі. Дівчина показала обличчя крупним планом, здивувавши ніжним макіяжем в рожевих тонах і шовковистою шкірою. Золотисті сережки з білою бахромою доповнили її по-весняному свіжий лук.

У підписі Ребрик дала волю почуттям, описавши, як складно їй було перебувати в ізоляції майже три тижні.

"Повертаюся до роботи на сцену, до повноцінного життя і, звичайно, в Instagram. Позаду - 18 (!) днів самоізоляції. Чесно кажучи, одне з найважчих випробувань в моєму житті 🙈... Так, з'явився час повалятися в ліжку, подивитися кіно, почитати книги, врешті-решт банально виспатися, але, на жаль, коли у тебе дуже болить голова, просто розколюється навпіл, якщо ти розумієш, що навіть перевернутися з боку на бік - це як багатотонний вагон підняти, то тобі не до жартів, фільмів і веселощів", - заявила Лілія.

Телезірка розповіла, як недуга вплинула на неї. Звиклій до енергійного способу життя, тепер їй доведеться зменшити оберти.

"Все позаду! Я трохи все ж зменшу оберти, тому що потрібно ще відновитися, і буду уважно стежити за всіма сигналами свого організму: він найрозумніший! Здоров'я всім і кожному, друзі 💕", - підсумувала Ребрик.

Користувачі підтримали ведучу в коментарях:

"Яка ж красива😍Лііііляяяя ❤️"; "витончена"; "Здоров'я вам і якнайшвидшого відновлення❤️"; "я рада за вас, з поверненням! 💐 😃"; "Слава Богу!❤"; "Якнайшвидшого відновлення, Лілечка🧡"; "головне бути на позитиві, і зрозуміти, що все це рано чи пізно буде позаду 😌 а фото яскраве❤️👍".

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