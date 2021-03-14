Актриса и телеведущая Лилия Ребрик разоткровенничалась о том, как перенесла коронавирус

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда телеэкранов опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, рассказав детали о болезни и лечении.

На студийном кадре Лилия предстала в романтическом образе. Девушка показала лицо крупным планом, изумив нежным макияжем в розовых тонах и шелковистой кожей. Золотистые серьги с белой бахромой дополнили ее по-весенниму свежий лук.

В подписи Ребрик дала волю чувствам, описав, как сложно ей было находиться в изоляции почти три недели.

"Возвращаюсь к работе на сцену, к полноценной жизни и, конечно, в инстаграм. Позади - 18 (!) дней самоизоляции. Честно говоря, одно из самых тяжелых испытаний в моей жизни 🙈... Да, появилось время поваляться в постели, посмотреть кино, почитать книги, в конце концов банально выспаться, но, к сожалению, когда у тебя очень болит голова, просто раскалывается пополам, если ты понимаешь, что даже перевернуться с боку на бок - это как многотонный вагон поднять, то тебе не до шуток, фильмов и веселья", - заявила Лилия.

Телезвезда рассказала, как недуг повлиял на нее. Привыкшей к энергичному образу жизни, теперь ей придется сбавить обороты.

"Все позади! Я немного все же сбавлю обороты, потому что нужно еще восстановиться, и буду внимательно следить за всеми сигналами своего организма: он самый умный! Здоровья всем и каждому, друзья 💕", - подытожила Ребрик.

Пользователи поддержали ведущую в комментариях:

"Какая же красивая😍Лииииляяяя ❤️"; "Утонченная"; "Здоровья вам и скорейшего восстановления ❤️"; "Я рада за вас, с возвращением! 💐😃"; "Слава Богу!❤️"; "Скорейшего восстановления, Лилечка🧡"; "Главное быть на позитиве, и понять, что все это рано или поздно будет позади 😌 а фото яркое ❤️👍".

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