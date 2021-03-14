Дружина гумориста Євгена Кошового з "Квартал 95" показала милу фотосесію з доньками і чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, дружина "кварталівця" Євгена Кошового Ксенія, на відміну від чоловіка не дуже публічна. Він рідко з'являється на світських заходах і більше зайнята вихованням дітей – дочок Варвари і Серафими, які здорово подорослішали за останній час. А нещодавно у своєму Instagram жінка опублікувала зворушливі фотографії з чоловіком і дітьми, на яких вони виглядають дуже щасливими.

Як видно, фотосесія проходила в затишній кімнаті, швидше за все в будинку кошового. На знімках можна побачити щасливе сімейство - Євгена з Ксенією і двома красунями-дочками. Для зйомки дружина гумориста одягла легке рожеве плаття і витончені босоніжки, її волосся розпущене в красивій укладанні, а на обличчі легкий природний макіяж. Євген з'явився на знімках у світлому картатому костюмі з білою футболкою і білосніжними кросами.

Дівчатка теж причепурилися з нагоди фотосесії. Маленька Серафима з'явилася на знімках в милому світлому платтячку з пишними кучерями, а ось старша Варвара вибрала яскраве жовте платтячко. Причому увагу користувачів привернула нова зачіска Варі - раніше у неї були прямі світле волосся як у мами, А тепер каштанового відтінку, більш короткі і завиті.

Українці в захваті від нової фотосесії зоряного сімейства Кошових, знімки засипають компліментами і захопленими коментарями. "Дуже красива сім'я", "Класні", "Варя так змінилася, красуня", "Ви дивовижні, будьте щасливі", "Красива сім'я", "На 2 фотці прям пара, а не тато з донькою", "Варвара мамина, а Серафима татова копія", "Милі", - пишуть в коментарях фото.

Нагадаємо, Дружина довела Кошового з "Квартал 95" до крику своєю витівкою, не для людей зі слабкими нервами: "Ну що, друзі...".

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