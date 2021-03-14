Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала насичене тренування в спортзалі

Підопічна Олексія Потапенко намагається вести себе досить скромно і стримано на зйомках телепередач і на сцені, навіть під час виступу, якщо іншого не вимагає її пісня. В інший час дівчина нічим не відрізняється, намагаючись показувати справжню себе.

Нещодавно ж Мішель показала, як підтримує фігуру у формі і підтягує ноги, готуючись до літнього сезону. У насиченого кольору лосинах оригінального дизайну, дівчина виконала одну з вправ на проблемну зону і продемонструвала себе у всій красі.

За словами Андраде, її секрет краси простий: режим дня, йога і мінімум цукру в раціоні. Це те, що дає правильний настрій. Також дівчина стурбована своїм режимом сну, адже це збиває її ритм в цілому.

За словами молодої співачки, за харчуванням вона сильно не стежить, просто не змішує різні продукти і вибирає більш-менш корисну їжу, за що шкіра говорить їй «спасибі».

Також до цього дівчина поділилася яскравим фото, на якому позувала в наряді з ниточками, які притискали пишний бюст красуні. Зірка розвернулася боком, показуючи фігуру, а очі закрила від задоволення. Дівчина залишила волосся розпущеним, що додало особливого шарму кадру.

"Шикарна", " зі святом! Щастя тобі, здоров'я і взаємної любові!", "Сестричка красива) маленька богиня"," зі святом"," і тебе, ведмедик, зі святом"," така красива"," Прекрасна богиня", " спасибі велике. И тебя. Чекаємо новий весняний хіт від тебе", - відповіли фанати.

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