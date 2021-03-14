Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала насичене тренування в спортзалі
Підопічна Олексія Потапенко намагається вести себе досить скромно і стримано на зйомках телепередач і на сцені, навіть під час виступу, якщо іншого не вимагає її пісня. В інший час дівчина нічим не відрізняється, намагаючись показувати справжню себе.
Нещодавно ж Мішель показала, як підтримує фігуру у формі і підтягує ноги, готуючись до літнього сезону. У насиченого кольору лосинах оригінального дизайну, дівчина виконала одну з вправ на проблемну зону і продемонструвала себе у всій красі.
За словами Андраде, її секрет краси простий: режим дня, йога і мінімум цукру в раціоні. Це те, що дає правильний настрій. Також дівчина стурбована своїм режимом сну, адже це збиває її ритм в цілому.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Розкішна Лопес задерла сукню, виблискуючи принадами без білизни: "Знову в пошуку чоловіка"
Учасників "Голосу країни" вмовляють не доходити до фіналу, переможець розкрив закулісся: "Тренери зовсім не такі..."
Дорофєєва без макіяжу та перуки дала розглянути себе справжню, різниця очевидна: "Навіщо, Надійка?"
Масштабна пожежа спалахнула в ТЦ, людей екстрено евакуюють: перші деталі і кадри НП
За словами молодої співачки, за харчуванням вона сильно не стежить, просто не змішує різні продукти і вибирає більш-менш корисну їжу, за що шкіра говорить їй «спасибі».
Також до цього дівчина поділилася яскравим фото, на якому позувала в наряді з ниточками, які притискали пишний бюст красуні. Зірка розвернулася боком, показуючи фігуру, а очі закрила від задоволення. Дівчина залишила волосся розпущеним, що додало особливого шарму кадру.
"Шикарна", " зі святом! Щастя тобі, здоров'я і взаємної любові!", "Сестричка красива) маленька богиня"," зі святом"," і тебе, ведмедик, зі святом"," така красива"," Прекрасна богиня", " спасибі велике. И тебя. Чекаємо новий весняний хіт від тебе", - відповіли фанати.
Нагадавши, підопічна Потапа Мішель Андраде спокусила вигинами на пікантному відео з танцями
А ще Politeka писала, що схудла підопічна Потапа Андраде в короткому топіку ошелешила зухвалою витівкою
Також Politeka повідомляла, що розпалена підопічна Потапа Андраде попітніла перед дзеркалом у тісних лосинах