Українська співачка Ані Лорак відвідала батьківщину колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу
Поп-виконавиця прилетіла до Туреччини на гастролі, а потім прогулялася вулицями Стамбула. Відповідне відео розміщено на її особистій сторінці в
На кадрах можна побачити, як Ані Лорак влаштувала прогулянку по старому місту, де спробувала турецький корж, далі вона побувала на ринку і побалувала себе місцевими солодощами, а також випила фірмову каву в кафе за столиком.
Кароліна (справжнє ім'я співачки) була одягнена по молодіжному: в темній дутій жилетці, спортивних штанях, кросівках і кепці, а обличчя вона сховала за сонцезахисними окулярами і маскою.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер в розрізі до стегна і прозорому декольте показала максимум форм: "Найчуттєвіша"
"Народ готує самосуд": у селі, де знайшли мертвою Машу Борисову, люди ледь стримують себе
Масштабна пожежа спалахнула в ТЦ, людей екстрено евакуюють: перші деталі і кадри НП
Кароль на тлі чуток про роман з Даном Баланом вперше з'явилася у "вагітній" сукні: "Ну нарешті..."
"Дивовижне місто: тепле, душевне, привітне... Ця подорож була короткою, але дуже насиченою", - поділилася враженнями співачка.
До слова, Ані Лорак дала концерт у Туреччині. Компанію на сцені їй також склав російський співак Григорій Лепс, з яким вона виступила разом на вечірці.
Шанувальники засипали зірку компліментами, зазначивши, що вона, як сонечко, зарядила позитивом на весь день.
" Це відео дуже підняло настрій! 😻 ", "Так подобається це відео! 😻Заряд настрою забезпечений на цілий день, спасибі величезне", " ви як сонечко, прям зливаєтеся з ним️ ️ Такая така ж Сонячна, радісна, яскрава ви!!!! ❤ ️ ",- висловилися вони.
Нагадавши, 42-річна Ані Лорак вразила зухвалим образом у червоному: "що ж мучите нас?".
Як повідомляла Politeka, 42-річна Ані Лорак щаслива і більше не самотня, фото ніжностей: "мій захисник".
Також Politeka писала, Коханка екс-чоловіка Ані Лорак пококетувала перед камерою в костюмі зайчика: Мурат не зміг встояти.