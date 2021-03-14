Українська співачка Ані Лорак відвідала батьківщину колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу

Поп-виконавиця прилетіла до Туреччини на гастролі, а потім прогулялася вулицями Стамбула. Відповідне відео розміщено на її особистій сторінці в Instagram , передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах можна побачити, як Ані Лорак влаштувала прогулянку по старому місту, де спробувала турецький корж, далі вона побувала на ринку і побалувала себе місцевими солодощами, а також випила фірмову каву в кафе за столиком.

Кароліна (справжнє ім'я співачки) була одягнена по молодіжному: в темній дутій жилетці, спортивних штанях, кросівках і кепці, а обличчя вона сховала за сонцезахисними окулярами і маскою.

"Дивовижне місто: тепле, душевне, привітне... Ця подорож була короткою, але дуже насиченою", - поділилася враженнями співачка.

До слова, Ані Лорак дала концерт у Туреччині. Компанію на сцені їй також склав російський співак Григорій Лепс, з яким вона виступила разом на вечірці.

Шанувальники засипали зірку компліментами, зазначивши, що вона, як сонечко, зарядила позитивом на весь день.

" Це відео дуже підняло настрій! 😻 ", "Так подобається це відео! 😻Заряд настрою забезпечений на цілий день, спасибі величезне", " ви як сонечко, прям зливаєтеся з ним️ ️ Такая така ж Сонячна, радісна, яскрава ви!!!! ❤ ️ ",- висловилися вони.

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