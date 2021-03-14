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Володимир Дантес показав, як дружина Надя Дорофєєва з мамою готували на кухні

На кадрах Володимир показав робоче місце на кухні, де Надя з мамою готували млинці з різноманітною начинкою. Дантес продемонстрував нарізані гриби, сковорідку з цибулею, а після млинці, які смажилися на плиті. Це і стало причиною непорозуміння між учасницями ролика. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку на сторінку Дантеса, який опублікував відео.

"Ну де ж вони товсті, вони...", сказала в ролику Надя про млинці.

"Невістка зі свекрухою сперечаються про розмір", - підписала відео Дантес внизу.

Як можна зрозуміти, Надя Дорофєєва разом з мамою свого чоловіка Володимира Дантеса готує святковий стіл, адже сьогодні в Україні останній день цього свята, який тривав з 8 по 14 березня. Як можна зрозуміти, традиційною стравою в цей день є млинці.

Ми писали, що відома співачка Надя Дорофєєва стала порадувала шанувальником стильним образом в екстремальному міні.

Фото в екстремальному чорному міні костюмі, який створює виріз у вигляді ромба на животику співачки, в капелюшку з вуалеткою і стильних чорних ботильонах з тупим носком, зроблено на тлі студії. Зліва і справа знаменитості висять червоні штори, які створюють контраст стильному образу Дорофєєвої.

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