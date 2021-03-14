Володимир Дантес показав, як дружина Надя Дорофєєва з мамою готували на кухні
На кадрах Володимир показав робоче місце на кухні, де Надя з мамою готували млинці з різноманітною начинкою. Дантес продемонстрував нарізані гриби, сковорідку з цибулею, а після млинці, які смажилися на плиті. Це і стало причиною непорозуміння між учасницями ролика. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку на сторінку Дантеса, який опублікував відео.
"Ну де ж вони товсті, вони...", сказала в ролику Надя про млинці.
"Невістка зі свекрухою сперечаються про розмір", - підписала відео Дантес внизу.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Тіна Кароль в корсеті з декольте не посоромилася показати фігуру: "До нас богиня зійшла"
"Народ готує самосуд": у селі, де знайшли мертвою Машу Борисову, люди ледь стримують себе
Масштабна пожежа спалахнула в ТЦ, людей екстрено евакуюють: перші деталі і кадри НП
Під Києвом загорівся літак, відомо про постраждалих: перші подробиці
Як можна зрозуміти, Надя Дорофєєва разом з мамою свого чоловіка Володимира Дантеса готує святковий стіл, адже сьогодні в Україні останній день цього свята, який тривав з 8 по 14 березня. Як можна зрозуміти, традиційною стравою в цей день є млинці.
Ми писали, що відома співачка Надя Дорофєєва стала порадувала шанувальником стильним образом в екстремальному міні.
Фото в екстремальному чорному міні костюмі, який створює виріз у вигляді ромба на животику співачки, в капелюшку з вуалеткою і стильних чорних ботильонах з тупим носком, зроблено на тлі студії. Зліва і справа знаменитості висять червоні штори, які створюють контраст стильному образу Дорофєєвої.
Нагадаємо, прийомна дочка Потапа здивувала рідкісним фото Дорофєєвої і позитиву на зорі популярності
А ще Politeka писала, що Дорофєєва без макіяжу і перуки дала розглянути себе справжню, різниця очевидна
Також Politeka повідомляла, що спокусниця Дорофєєва посувала стегнами в жаркому танці, гарячі кадри