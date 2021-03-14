Відома українська актриса Ірина Кудашова, улюблениця Михайла Поплавського з серіалу "Школа", показала новий образ

На фото кадрах Кудашова стояла топі зі спущеними бретельками, шкіряними штанами, які ще не встигла надіти і колготах. Як можна побачити Ірина не одягала трусики, тому "горішок" виблискував у всій красі. Після цього актриса натягнула штани, поправила бретельки, а зверху накинула картату сорочку. Дівчина покрасувалася перед камерою, а після цього вимкнула трансляцію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.



"Як вам мій образ?",- написала Ірина.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Матусі, яка краса", "найщиріша дівчинка", "Богиня"," Люблю тебе, сонечко"," Милашка, проведи цей день на всі сто", " Люблю тебе безмежно!", "Хочу тебе побачити", "захоплююся твоєю красою", "Божечки, я закохалася", "Чарівна, вай", "люблю тебе до місяця і назад".

Ми писали, що відома українська актриса Ірина Кудашова показала свіжий образ в лижному костюмі.

На фото красуня позувала в ніжно-блакитному комбінезоні з милим принтом в сердечках, мультяшних діамантах і поні.

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