Известная украинская актриса Ирина Кудашова, любимица Михаила Поплавского из сериала "Школа", показала новый образ
На фото кадрах Кудашова стояла топе со спущенными бретельками, кожаными штанами, которые еще не успела надеть и колготах. Как можно увидеть Ирина не надевала трусики, поэтому "орешек" сверкал во всей красе. После этого актриса натянула штаны, поправила бретельки, а сверхуу накинула клетчатую рубаху. Девушка покрасовалась перед камерой, а после этого выключила трансляцию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.
"Как вам мой образ?", - написала Ирина.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:
"Люблю тебя безгранично!", "Хочу тебя увидеть", "восхищаюсь твоей красотой", "Божечки, я влюбилась", "Мамочки, какая красота", "самая искренняя девочка", "Богиня", "Люблю тебя, солнышко", "Милашка, проведи этот день на все сто", "Очаровательная, вай", "люблю тебя до луны и обратно".
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На фото красотка позировала в светло-голубом костюме с интересным принтом в сердечках, мультяшных бриллиантах и пони.
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