Известная украинская актриса Ирина Кудашова, любимица Михаила Поплавского из сериала "Школа", показала новый образ

На фото кадрах Кудашова стояла топе со спущенными бретельками, кожаными штанами, которые еще не успела надеть и колготах. Как можно увидеть Ирина не надевала трусики, поэтому "орешек" сверкал во всей красе. После этого актриса натянула штаны, поправила бретельки, а сверхуу накинула клетчатую рубаху. Девушка покрасовалась перед камерой, а после этого выключила трансляцию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.



"Как вам мой образ?", - написала Ирина.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Люблю тебя безгранично!", "Хочу тебя увидеть", "восхищаюсь твоей красотой", "Божечки, я влюбилась", "Мамочки, какая красота", "самая искренняя девочка", "Богиня", "Люблю тебя, солнышко", "Милашка, проведи этот день на все сто", "Очаровательная, вай", "люблю тебя до луны и обратно".

Мы писали, что популярная украинская актриса Ирина Кудашова показала свежий образ в лыжном костюме.

На фото красотка позировала в светло-голубом костюме с интересным принтом в сердечках, мультяшных бриллиантах и пони.

Напомним, любимица Поплавского из сериала "Школа" распахнула наряд, понежившись на диване

А еще Politeka писала, что любимица Поплавского из сериала "Школа" в коже восхитила дерзкой позой в авто

Также Politeka сообщала, что любимица Поплавского из сериала "Школа" взбудоражила кадрами в лифчике и колготках



