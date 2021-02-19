Известная актриса Ирина Кудашова, любимица Михаила Поплавского из сериала "Школа", показала себя, задав вопрос

На фото Кудашова позирует в черном топе и шубке, которую решила раскрыть. Девушка лежала на диване, а волосы оставила распущенными. Красотка блистала безупречностью и приковывала к себе взгляды. Ирина показала и второй кадр, где была аналогичная фотография. Девушка предложила угадать, где был использован фотошоп, а где нет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.

"Где фотошоп? Тут или тут?", - предложила сыграть Ирина.

94% фанатов согласились с первым вариантом, а со вторым - 98%.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ирина, ты лучше ввсех", "Очень красивые фото", "Просто шок", "Бомбезный вид", "Люблю тебя", "Твоя улыбка просто обворожительная", "Невозможно перестать смотреть", "Вообще топ".

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На фото красотка позировала в нежно-голубом комбинезоне с милым принтом в сердечках, мультяшных бриллиантах и пони. Ирина дополнила образ белой вязанной шапочкой.

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