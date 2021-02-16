Известная украинская актриса Ирина Кудашова, любимица Михаила Поплавского из сериала "Школа", показала свежий образ в машине

На фото красотка позировала в кожаной куртке и юбке. Ирина дополнила образ стильными очками и цепочкой на шее. Звезда лежала на переднем сидении кабриолета и смотрела в камеру. Кадр получился довольно провокационным и зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочу просто напомнить, что всё реально и все мечты сбываются!

Напиши в комментариях о чём мечтаешь, а я выберу одно желание и исполню его ( конечно, в пределах возможностей ) Хочу сделать вас счастливыми", - написала звезда под фото..

Фанаты, включая Могилевскую, поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка нереальная", "Сильно красивая девочка", "Нереальный костюм", "Моя девочка", "Хочу тебя обнять", "Невероятная", "Мечтаю купить стиральную машину", "Ты такая хорошая и искренняя", "Поездку на Мальдивы".

Мы писали, что юная звезда популярного украинского сериала «Школа» Ирина Кудашова восхитила поклонников откровенными фото.

Соответствующее фото 19-летняя актриса опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав восторг фолловеров стройной фигурой. В комментариях восхитились фигурой и выбором купальника актрисы.

Напомним, любимица Поплавского из сериала "Школа" взбудоражила кадрами в лифчике и колготках

А еще Politeka сообщала, что любимица Поплавского из сериала "Школа" устроила минутку нежности

Также Politeka писала, что любимица Поплавского из сериала "Школа" в бикини устроила шалости в джакузи



