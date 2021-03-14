Відомий український співак Дмитро Монатік показав, як розважається, видаючи всілякі ритмічні звуки

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram відомий співак і продюсер Дмитро Монатік з'явився в несподіваному образі.

Дмитро розмістив відео, в якому постав у рожевому худі з дивними предметами в руках, зображуючи звуки.

" Всім привіт, звучить MONATIK! Зі мною 10 звуків, сподіваюся, вистачить!", "- написав співак.

Він продемонстрував деякі звуки, удар підошвами кросівок, звук затвора від фотоапарата, як звучить укулеле, якщо в неї подути.

Кумедне відео дуже сподобалося шанувальникам Дмитра. Як виявилося Дмитро відправився на програму до Георгія Карцева і показав як звучать 10 предметів: PS5, вусатий BATMAN, звук губної гармошки, як звучить щит Капітана Америки, звук кросівок, звук Києва Монатік приніс в телефоні, штуковини зі штатів, звук неземної краси, як поливають квіточки, як звучить укулеле з кліпу Ліди Лі, ляпс, і красива гра на флейті.

Назва того, що показав Дмитро - АСМР (Автономна сенсорна меридіональна реакція) – це приємне, часто розслаблююче відчуття, яке поширюється від шкіри голови по всьому тілу і викликається звуковими і візуальними стимулами – пошепки, плавними рухами, шарудінням і похрускуванням. Його також називають "масажем мозку". Вперше про цей феномен заговорили в 2010 році.

Шанувальники в захваті від почутого, гідно оцінили кумедний ролик, подякувавши Дмитру за гарний настрій.

Першими прореагували Надя Дорофєєва і дружина Монатіка Ірина. Дорофєєва залишила під відео вогник, а ось Ірина написала, що не перестає дивуватися:

"Не перестаю захоплюватися тим, як творчі люди бачать цей світ🌍 💕 💕", "Як я чекала цю колаборацію❤️", "АСМР від Монатіка🤣 😍❤️", "Просто плакала зі сміху 😍 😂 ❤ ️ це дуже прикольне відео! Вперше не перемотувала🔥", "Нічого не зрозуміла😬, але захотілося випити", - відгукнулися шанувальники.

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