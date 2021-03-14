Чоловік Наташі Корольової, танцюрист Сергій Глушко (Тарзан) блиснув м'язистою фігурою на новому знімку
Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.
"От не дарма грудак качав))), - дуже зручно тримати кисті😃 😃 😃", - написав він.
Тарзан з оголеним торсом позує на тлі картини, між накачаних опуклостей він затиснув кисть.
Фоловери з подивом і захопленням коментують побачене. Вони засипали Сергія безліччю питань, серед яких прозвучав, як називається картина і де він навчався живопису?
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Біда у Чернівцях: лікарі б'ють на сполох ,"Не знаємо куди госпіталізувати"
Дорофєєва без макіяжу та перуки дала розглянути себе справжню, різниця очевидна: "Навіщо, Надійка?"
Масштабна пожежа спалахнула в ТЦ, людей екстрено евакуюють: перші деталі і кадри НП
Трагічно загинув відомий актор-красень, був у розквіті сил: "За ним сумуватиме кожен..."
Чоловік Наташі Корольової поспішив відповісти, що картина називається "Марокканський водонос", а малює, співає і танцює він з дитинства.
"Як накачати такий грудак?", "Продовжуйте малювати, у Вас талант, ви не копіюєте, ви саму суть передаєте, дуже талановито і красиво", " Позер", " Блін, треба теж спробувати так🔥", - пишуть в мережі.
До цього артист запостив у своєму акаунті фотографію, на якій він позує з оголеним торсом, тримаючи в руках червону троянду. При цьому він підніс квітку до обличчя і спокусливо прикусив пелюстка зубами.
"З днем стриптизу вас всіх, панове! А жінкам-троянди", - написав він.
Таке фото викликало бурхливу реакцію в мережі, особливо серед представниць прекрасної статі. Багато хто навіть позаздрив дружині Тарзана Наташі Корольової.
Нагадаємо, що чоловік королевою Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"
Як повідомляла Politeka, 74-річна мама королевою у відвертому купальнику запалила на пляжі, Тарзану з тещею пощастило: "Так схудла!"
Також Politeka писала, що Наташа Корольова потерлася об пальму в спокусливому купальнику: "ось це фігура!"