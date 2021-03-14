Чоловік Наташі Корольової, танцюрист Сергій Глушко (Тарзан) блиснув м'язистою фігурою на новому знімку Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.

"От не дарма грудак качав))), - дуже зручно тримати кисті😃 😃 😃", - написав він.

Тарзан з оголеним торсом позує на тлі картини, між накачаних опуклостей він затиснув кисть.

Фоловери з подивом і захопленням коментують побачене. Вони засипали Сергія безліччю питань, серед яких прозвучав, як називається картина і де він навчався живопису?

Чоловік Наташі Корольової поспішив відповісти, що картина називається "Марокканський водонос", а малює, співає і танцює він з дитинства.

"Як накачати такий грудак?", "Продовжуйте малювати, у Вас талант, ви не копіюєте, ви саму суть передаєте, дуже талановито і красиво", " Позер", " Блін, треба теж спробувати так🔥", - пишуть в мережі.

До цього артист запостив у своєму акаунті фотографію, на якій він позує з оголеним торсом, тримаючи в руках червону троянду. При цьому він підніс квітку до обличчя і спокусливо прикусив пелюстка зубами.

"З днем стриптизу вас всіх, панове! А жінкам-троянди", - написав він.

Таке фото викликало бурхливу реакцію в мережі, особливо серед представниць прекрасної статі. Багато хто навіть позаздрив дружині Тарзана Наташі Корольової.

Нагадаємо, що чоловік королевою Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"

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