Супруг Наташи Королевой, танцор Сергей Глушко (Тарзан) сверкнул мускулистой фигурой на новом снимке Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм-страницу знаменитости.

"Вот не зря грудак качал))) ,- очень удобно держать кисти 😃😃😃", - написал он.

Тарзан с оголенным торсом позирует на фоне картины, между накачанных выпуклостей он зажал кисть.

Фоловеры с удивлением и восхищением комментируют увиденное. Они засыпали Сергея множеством вопросов, среди которых прозвучал, как называется картина и где он учился живописи?

Муж Наташи Королевой поспешил ответить, что картина называется "Марокканский водонос", а рисует, поет и танцует он с детства.

"Как накачать такой грудак?", "Продолжайте рисовать,у Вас талант,Вы не копируете,Вы самую суть передаёте,очень талантливо и красиво", "Позер", " Блин, надо тоже попробовать так 🔥", - пишут в сети.

До этого артист запостил в своем аккаунте фотографию, на которой он позирует с обнаженным торсом, держа в руках красную розу. При этом он поднес цветок к лицу и соблазнительно прикусил лепесток зубами.

"С днем стриптиза вас всех, господа! А женщинам - розы", - написал он.

Такое фото вызвало бурную реакцию в сети, особенно среди представительниц прекрасного пола. Многие даже позавидовали жене Тарзана Наташе Королевой.

Напомним, что муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"

Как сообщала Politeka, 74-летняя мама Королевой в откровенном купальнике зажгла на пляже, Тарзану с тещей повезло: "Так похудела!"

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