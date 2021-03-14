Супруг Наташи Королевой, танцор Сергей Глушко (Тарзан) сверкнул мускулистой фигурой на новом снимке
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм-страницу знаменитости.
"Вот не зря грудак качал))) ,- очень удобно держать кисти 😃😃😃", - написал он.
Тарзан с оголенным торсом позирует на фоне картины, между накачанных выпуклостей он зажал кисть.
Фоловеры с удивлением и восхищением комментируют увиденное. Они засыпали Сергея множеством вопросов, среди которых прозвучал, как называется картина и где он учился живописи?
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Муж Наташи Королевой поспешил ответить, что картина называется "Марокканский водонос", а рисует, поет и танцует он с детства.
"Как накачать такой грудак?", "Продолжайте рисовать,у Вас талант,Вы не копируете,Вы самую суть передаёте,очень талантливо и красиво", "Позер", " Блин, надо тоже попробовать так 🔥", - пишут в сети.
До этого артист запостил в своем аккаунте фотографию, на которой он позирует с обнаженным торсом, держа в руках красную розу. При этом он поднес цветок к лицу и соблазнительно прикусил лепесток зубами.
"С днем стриптиза вас всех, господа! А женщинам - розы", - написал он.
Такое фото вызвало бурную реакцию в сети, особенно среди представительниц прекрасного пола. Многие даже позавидовали жене Тарзана Наташе Королевой.
Напомним, что муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"
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