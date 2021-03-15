Українська співачка Тоня Матвієнко показала маленьку доньку-красуню від свого чоловіка Арсена Мірзояна

Артистка на своїй сторінці в Instagram опублікував фото 5-річної Тоні Матвієнко, пише Politeka.net. Світловолоса дівчинка сфотографована в легкій білій сукні.

«Дитячий сміх, як сніг. Фальш не живе в дитячих посмішках. Без міркувань дзвенить і без вдавань для всіх. Дитячий сміх – це сонечко в очах @arsen_mirzoian люблю тебе», - написала Тоня.

Пост розчулив користувачів мережі, дівчинку засипали комплиментами.

«Бозе❤ Хто тут такий неймовірний», - відреагувала на знімок українська співачка Світлана Тарабарова.

У мережі обговорюють, на кого більше схожа дівчинка.

«Яка принцеса», «Неймовірна, мов хмаринка», «Янголятко», «Лялечка», «Чудо чудернацьке», «Красуня», «Гарнюня», «Чудо чудернацьке», «Білосніжка», «Маленька принцеса, красунька», «Маленький ангелочок», «Красуня!!! Будь здорова і щаслива», - пишуть у коментарях.

Як відомо, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян жили в цивільному шлюбі. 15 січня 2016 року народилася їхня дочка Ніна. Через півтора року, 15 Червня 2017 року, вони узаконили свої стосунки.

У Арсена Мірзояна також є два сини від першого шлюбу. У Тоні Матвієнко також є ще дочка від попередніх стосунків.

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