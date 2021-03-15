Украинская певица Тоня Матвиенко показала маленькую дочку-красавицу от своего мужа Арсена Мирзояна
Артистка на своей странице в Instagram опубликовал фото 5-летней Тони Матвиенко, пишет Politeka.net. Светловолосая девочка сфотографирована в легком белом платье.
"Детский смех, как снег. Фальшь не живет в детских улыбках. Без рассуждений звенит и без притворств для всех. Детский смех – это солнышко в глазах @arsen_mirzoian люблю тебя», - написала Тоня.
Пост растрогал пользователей Сети, девочку засыпали комплиментами.
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В сети обсуждают, на кого больше похожа девочка.
«Какая принцесса», «Невероятная, словно тучка», «Ангелочек», «Куколка», «Чудо чудное», «Красотка», «Красотка», «Чудо чудное», «Белоснежка», «Маленькая принцесса, милашка», «Маленький ангелочек», «Красотка!!! Будь здорова и счастлива», - пишут в комментариях.
Как известно, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян жили в гражданском браке. 15 января 2016 года родилась их дочь Нина. Через полтора года, 15 Июня 2017 года, они узаконили свои отношения.
У Арсена Мирзояна также есть два сына от первого брака. У Тони Матвиенко также есть еще дочь от предыдущих отношений.
Напомним, Арсен Мирзоян ошарашил признанием, как оставил жену и детей ради Тони Матвиенко: "Я понял - все, приплыли!".
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