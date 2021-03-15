Відома телеведуча Катерина Осадча, показала найзатишніше гніздечко в будинку, їх з Горбуновим спальню

Як передає Politeka.net, в сторіс на своєму акаунті в Instagram Катерина розмістила миле фото, показавши шикарне величезне ліжко. Знаменитість у картатій піжамі, прикрашеній на рукавах пір'ям, поклала подушку на коліна і сперлася на руку.

У кадр потрапила простора кімната у світло-сірих тонах і ліжко з коричневим шовковою білизною. Телеведуча поклала волосся зав'язавши хвіст. Образ доповнюють гвоздики-сережки, з перлиною, і білосніжна посмішка ведучої. Катя побажала Доброї ночі та поділилася, що щаслива вдома.

"Good night, happy with home", - підписала фото знаменитість...

Втомлена, але щаслива знаменитість поділилася своїм фото після роботи, перед сном, в очікуванні чоловіка.

Фото Катерини завжди користуються популярністю у глядачів і любителів Катерини, за її аккаунтом стежить понад 1,6 мільйона осіб. І фото в ліжку набрало б безліч лайків і коментарів, проте публічно повідомлення в сторіс відправити неможливо. Катя залишила можливість насолоджуватися коментарями в дірект.

Відомо, що Катерина любить експериментувати з образом і любить наряджати різні наряди. Нещодавно зірка "Світського життя" похвалилася золотою сукнею з розрізом, грайливо задерши ніжку. Фото викликало фурор серед шанувальників Катерини. Образ грайливої кішечки сподобався шанувальникам.

Нагадаємо, що Осадча на "Голосі країни" у блискучому вбранні грайливо задерла ніжку: "красиве золотце…"

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