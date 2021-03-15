Известная телеведущая Екатерина Осадчая, показала самое уютное гнездышко в доме, их с Горбуновым спальню

Как передает Politeka.net, в сторис на своем аккаунте в Инстаграм Екатерина разместила милое фото, показав шикарную огромную кровать. Знаменитость в клетчатой пижаме, украшенной на рукавах перьями, положила подушку на колени и облокотилась на руку.

В кадр попала просторная комната в светлосерых тонах и кровать с коричневым шелковым бельем. Телеведущая уложила волосы завязав хвост. Образ дополняют гвоздики-сережки, с жемчужиной, и белоснежная улыбка ведущей. Катя пожелала доброй ночи и поделилась, что счастлива дома.

"Good night, happy with home", - подписала фото знаменитость...

Уставшая, но счастливая знаменитость поделилась своим фото после работы, перед сном, в ожидании мужа.

Фото Екатерины всегда пользуются популярностью у зрителей и любителей Екатерины, за ее аккаунтом следит более 1,6 миллионов человек. И фото в кровати набрало бы множество лайков и комментариев, однако публично сообщения в сторис отправить невозможно. Катя оставила возможность наслаждаться комментариями в директ.

Известно, что Екатерина любит экспериментировать с образом и любит наряжать разные наряды. Недавно звезда "Світського життя" похвалилась золотым платьем с разрезом, игриво задрав ножку. Фото произвело фурор среди почитателей Екатерины. Образ игривой кошечки понравился поклонникам.

Напомним, что Осадчая на "Голосе країни" в блестящем наряде игриво задрала ножку: "Красивое золотце…"

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